Düzce'de fazla bal yiyen ayı, baygınlık geçirdi

Düzce'de bal kovanlarına dadanan ayı, fazla bal yiyince komalık oldu. Çevredeki vatandaşlar, ayıyı veterinere götürdü.

Düzce’nin Yığılca ilçesinde meydana gelen olayda, son zamanlarda ormanlarda kovanların ayı saldırısına uğradığını fark eden çiftçiler, bölgede nöbet tutmaya başladı.

Bir çiftçi kovanlarının yakınında boz ayının bayıldığını fark etti.

Komalık olan ayıyı vatandaşlar veterinere götürdü

Korkarak yanına yaklaşınca, ayının hayatından endişe eden çiftçi, kamyonetinin kasasına boz ayıyı yükleyerek şehir merkezine getirdi.

Veteriner hekime götürmek istediği ayının bal komasına girdiğini fark eden çiftçi, ayının o anlarını sosyal medyada paylaştı.

Düzce’de fazla bal yiyen ayı işte böyle kendinden geçti VİDEO

Tekrar doğaya salınacak

DHA'nın haberine göre, kısa sürede viral olan videonun ardından boz ayının durumunun iyi olduğu 1-2 gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.