Düzce'de fırtına: Deniz kenarındaki tesis çöktü Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşullarıyla yükselen dalgalar, deniz kenarındaki sosyal tesise büyük hasar verdi.

AA & Ensonhaber

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kuvvetli rüzgara yer yer sağanak da eşlik etti. Rüzgar, Ceneviz Kalesi Plajı'nda şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü.

5 metrelik dalgalar, 2 katlı tesisi yıktı

Deniz kenarında bulunan belediyeye ait 2 katlı turistik tesisin büyük bölümü, fırtına ve 5 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle çöktü.

Betonarme ve ahşap yapıdan oluşan restoran ve kafe olarak kullanılan tesisteki yıkım, havadan görüntülendi.

Akçakoca Belediyesi, geniş çapta zarar oluşan tesiste hasar tespit çalışmaları başlattı.