Düzce'de koçuyla kafa tokuşturunca hastanelik oldu

Kurban bayramı için aldığı koçla kafa tokuşturan adamın elmacık kemiği kırıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir adam yaklaşan kurban bayramı nedeniyle koç beslemeye başladı.

Aydınlı köyünde yaşayan 56 yaşındaki Erdoğan Kuşçu, koçunu beslemek için yem vermeye gitti.

ELMACIK KEMİĞİNİ KIRDI

İpi çözülen koç, yem verip kendisiyle kafa tokuşturan Kuşçu'ya boynuz darbesi vurdu. Koçun süsmesi sonucu sağ yanağından aldığı sert darbe ile baygınlık geçiren Kuşçu, yerde yattığı sırada bir darbe daha alınca elmacık kemiği kırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin müdahalesi ile koç uzaklaştırılırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Kuşçu, ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

















