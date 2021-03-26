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    Düzce'de otomobilin kadına çarptığı an kamerada

    Düzce'de otomobilin çarptığı kadın, havaya fırlayıp kaputun üzerinde sürüklendi.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 20:33
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    Düzce'de otomobilin kadına çarptığı an kamerada

    Abdullah Ü. idaresindeki 34 VDM 46 plakalı otomobil, Düzce Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Cumhuriyet Mahallesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Pehlivan'a (55) çarptı.

    AĞIR YARALANDI

    Ağır yaralanan Pehlivan, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücü Abdullah Ü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    ÇARPMA ANI KAMERADA

    Kaza anı, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarpan Pehlivan'ın yaklaşık 20 metre ileriye düşmesi görülüyor.

    Düzce'de otomobilin çarptığı kadın havaya fırlayıp, kaputun üzerinde sürüklendi

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