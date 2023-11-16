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Düzce'de plakasına rakam ekleyen motosiklet sürücüsüne 28 bin lira ceza kesildi

Düzce'de plakasına rakam ekleyen motosiklet sürücüsüne 28 bin lira ceza kesildi Düzce'de trafik polislerinin rutin denetimleri sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan motosiklet sürücüsünün 220 ile bitmesi gereken araç plakasını yağlı boya ile 2201 yaptığı tespit edildi.