Düzce'de plakasına rakam ekleyen motosiklet sürücüsüne 28 bin lira ceza kesildi

DHA
Güvenlik güçleri trafikte denetimlerini sürdürüyor...
Bu kapsamda yurt genelinde trafik kurallarına uymayan vatandaşlara denetimler hız kesmeden devam ediyor.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Çoban kavşağında rutin denetimleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosiklet sürücüsünü durdurdu.
Plakasına rakam eklediği tespit edildi
Yapılan sorgulamada Taha Özdelen idaresindeki 81 BV 2201 plakalı motosikletin tescil plakasının 81 BV 220 olduğu ve plakaya yağlı boya ile 1 rakamının eklenerek 2201 yapıldığı tespit edildi.
28 bin lira ceza uygulandı
Sürücüye sahte plaka ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 28 bin 492 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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