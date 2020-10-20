Düzce'de üretilen şeker kamışı pekmezi şifa kaynağı

Organik olarak yılda 1 kez üretilen şeker kamışı pekmezi, dünyanın dört bir yanında ağızları tatlandırıyor.

Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Tepeköy’de yıllar önce hastalanan torununun şeker kamışı pekmezi ile sağlığına kavuşmasının ardından üretime başlayan Ahmet Kutlu, pekmezi dünyaya ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Nisan aylarında şeker kamışının dikiminin yapıldığını, ekim ayında ise suyunun çıkartılarak 8 saat kaynatılarak şeker kamışı pekmezini yaptıklarını belirten Kutlu, el emeği ile hazırladıkları pekmezin ayrıca binbir derde deva olduğunu da belirtti.

“ÇOCUK KOMPLE İYİLEŞTİ”

Kutlu, "1999 yılında Düzce’de meydana gelen deprem sonrasında torunumuz sütten yandı. Sütten yandıktan sonra Ankara’da hastaneye kaldırıldı. Orada bir kadın, bize bu çocuğa şeker kamışı pekmezi yedirin dedi. O zamanlar birçok şehirde aradık bulamadık ve Sakarya’da bulduk. O zamanın parası ile 80 bin lira para verdik ve 4 şişe pekmez aldık. O aldığımız pekmezleri de kendimiz kaynattık. Pekmezi yedirdik, çocuk kendisine gelerek iyileşti. Ama yanık için değil, çocuk komple iyileşti ve güçlendi.” diye konuştu.

“ALMANYA’DA İLAÇ MADDESİ OLARAK KULLANIYORLAR”

Almanya’da da bir ilaç için ürünün kullanıldığını dile getiren üretici Kutlu, “Ondan sonra aradan bir zaman geçti. Ben bu işe başladım. Ailem de bana destek verdi. Yavaş yavaş derken 100 kilo yaptık, 200 kilo yaptık. Dünyanın dört bir yanına pekmez göndermeye başladık. Mesela Jamaika’ya şeker kamışı pekmezi gönderdik. İngiltere ve Almanya’ya gönderdik. Almanya’da bunu bir ilaç için kullanıyorlar. Aldılar ürünümüzü tahlil yaptılar, çok beğendiler. Şimdi tekrar bizden şeker kamışı pekmezi istiyorlar. İnternet aracılığı ile dünyanın dört bir yanına gönderebiliyoruz. Azerbaycan’dan Kıbrıs’a kadar her bir noktaya gidiyor.” dedi.

BİRÇOK HASTALIĞA ŞİFA DAĞITIYOR

Şeker kamışı pekmezini el emeği ile yaptıklarını, elekten birkaç kez geçirilen sarı suyun 8 saatlik kaynatmanın ardından pekmezi ürettiklerini dile getiren Kutlu, “Şeker kamışı pekmezinin tahlillerini TUBİTAK’ta yaptırdık. Kansızlık, kemik erimesi, halsizlik gibi birçok hastalığa ilaç gibi şifa dağıtıyor. Kimileri bize diyor ki ben saçlarımın beyazlamaması için alıyorum. Bu sene ne kadar ürün çıkar tam olarak bilmiyorum. Allah bilir onu. Biraz kuraklık vardı, çok ürün yetişmedi. Ürünün satışı ile ilgili olarak bizi arıyorlar, telefonla görüşüyoruz. 3-5 kilo gönderin diyorlar o şekilde gönderiyoruz. Kilosunu kargo ile birlikte 60 liraya satıyorum.” şeklinde konuştu.

TEK ÜRETİM YERİ DÜZCE

Şeker kamışının tek üretim yeri ise Düzce…

Alınan son bilgilere göre ise 2019 yılı sonu itibari ile 206 ton şeker kamışı pekmezi üretildi.