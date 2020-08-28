Ece Erken çocuğunu okula göndermeyecek

Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronadan dolayı çocuğunu okula gönderip göndermeme konusunda kararsız olduğunu söyleyerek akıl istedi.

Çocuklu ünlülerin tatilden sonraki gündemi koronavirüs...

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz kızını pandemi nedeniyle okula göndermek istemediğini belirtirken Demet Akalın, kızı Hira'yı okula göndereceğini söylemişti.

Koronavirüs salgınından dolayı çocuğu Eymen'i okula gönderip göndermeyeceği konusunda kararsız olduğunu söyleyen Ece Erken de, takipçilerinin fikrini aldı.

"BİRAZ BEKLEMEDE KALACAĞIM"

Eylül ayının sonuna doğru okulların açılacağını söyleyen Erken, tüm hızıyla devam eden salgın sürecinde çocuğunu okula göndermek konusunda yaşadığı tereddütleri takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Ece Erken "Maskeleri çıkarıp, sağlığımız için endişelenmeyi ne zaman bırakacağız acaba? 31'inde çocuğunuzu okula yollamayı düşünüyor musunuz? Endişeli olanlar… Hem çok istiyorum uzun zaman okuldan mahrum oldu Eymencik, hem de korkuyorum. Off galiba biraz beklemede kalacağım" ifadelerini kullandı.



