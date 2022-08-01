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    Edirne'de ani sağanak sele dönüştü

    Edirne'de ani sağanak sele dönüştü

    Edirne'de aniden bastıran sağanak, su baskınlarına ve sele dönüşürken, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
    • 01.08.2022 - 04:08
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 04:42
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    Trakya'da beklenen kuvvetli yağışlar Edirne'de etkisini gösterdi.

    Edirne’de gece saatlerinde aniden bastıran yağışa çarşıda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar, tüm çabalarına rağmen ıslandı.

    Cadde ve sokakları su bastı

    İHA'nın haberine göre; yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. Şiddetli yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, aniden bastıran ve bu kadar şiddetli olan yağmuru ilk kez gördüklerini söyledi.

    Bazı vatandaşlar da meydana gelen su baskınları nedeniyle sitem etti.

    Edirne'de ani sağanak sele dönüştü - VİDEO

    Edirne de ani sağanak sele dönüştü #1

    Vatandaşlar Edirne Belediyesine tepkili

    Şiddetini arttırarak devam eden sağanak nedeniyle iş yerlerini ve bazı evleri su bastı. Esnaf ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yaptı.

    Yapılan kazıların ardından sürekli asfalt atıldığını ve bu sebepten dolayı kaldırımların boyunun azaldığını belirten Suhey Tunçyürek, “3 senedir basmıyordu. Durumumuz iyi idi. Ama yol kazılıp tekrar üzerine defalarca asfalt atılınca yol yükseldi ve bu sefer kaldırımlar alçak kaldı. Bir anda Şükrüpaşa Mahallesinden 1. Murat'a doğru su gelince içeri doğru aktı su. Artık alt yapı mı, mazgallar mı, tıkanınca oradan oluk oluk buraya geliyor” dedi.

    Edirne de ani sağanak sele dönüştü #2

    "Alt yapı yok, üst yapı yok, Edirne sıfır"

    Ahmet Kıvırcık ise alt yapı ve üst yapının olamamasından bu durumların yaşandığını vurgulayarak, “Geçen sene bir anda geldi dedik ama bu sefer bu caddelere asfalt ata ata kaldırımlar kaldı 4 parmak. Bu asfaltları bu kadar yüksek tutup kaldırımları düşük tutuyorlar. Yükseltin bu kaldırımları 50 - 60 santimetre yapın. Diyorlar ki bodrum katı ruhsatı iptal ederim. Sen önce alt yapını yap sonra benim ruhsatıma gel. 1 değil, 2 değil, 3 değil yani. Ben bodrum kattayım iyi güzel de illa beni su basacak değil bana yoldan geliyor. Alt yapı yok, üst yapı yok Edirne sıfır” ifadelerini kullandı.

    Her zaman bu durumla karşı karşıya kaldıklarını ifaden eden Mehtap Elçik yetkililerden çözüm beklediğini söyledi.

    "Çökme tehlikesi bulunan bina için önlem alındı"

    Sağanak yağış sebebiyle çökme tehlikesi bulunan bina olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık geldi. Bölgeye gelen Vali Kırbıyık yıkılma tehlikesi bulunan binada incelemelerde bulunarak AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

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