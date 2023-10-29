Edirne'de bir düğünde davetliler 29 Ekim'i kutladı

İHA
Cumhuriyet'imiz 100 yaşına girdi..
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl büyük bir coşkuyla kutlandı.
Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde evlenen Yonca - Doğanay Eren çifti, takı töreni öncesi 100. Yıl Marşı, sarı saçlım mavi gözlüm şarkılarını eşliğinde eğlendi.
Davetliler 29 Ekim'i kutladı
Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla havai fişekler ile gökyüzü şenlenirken, bu anlamlı günde bir araya gelen davetliler de Cumhuriyet’in 100. yılını ellerinde bayrakları ile coşkuyla kutladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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