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Edirne'de bir düğünde davetliler 29 Ekim'i kutladı

Edirne'de bir düğünde davetliler 29 Ekim'i kutladı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Edirne’de yapılan bir düğünde davetliler ellerinde bayraklarla kutlama yaptı.