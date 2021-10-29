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    Edirne’de ciğer tava kuyruğu

    Cumhuriyet Bayramı tatilini fırsat bilip Edirne'ye ziyarete gelen on binlerce yerli turist, kentin meşhur lezzeti tava ciğer yemek için uzun kuyruk oluşturdu.
    • İHA
    • 29.10.2021 - 18:00
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    Edirne’de ciğer tava kuyruğu

    Başta İstanbul olmak üzere Edirne'nin çevre illerinde yaşayan on binlerce vatandaş, 29 Ekim tatilini fırsat bilerek, sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın etti.

    Selimiye Camii başta olmak üzere kentte bulunan tarihi yerleri ziyaret eden vatandaşlar, ardından kentin meşhur lezzeti ciğer tava yemek için soluğu restoranlarda aldı.

    Yerli turistler, onlarca metre kuyrukların oluştuğu restoranların önünde uzun süre bekledi.

    TADINI BİLEN ‘BEKLEMEYE DEĞER’ DİYOR

    Edirne’ye gezmek için geldiklerini söyleyen Nevzat Toy, çok methedilen meşhur ciğer tavasını yemek için yarım saat boyunca kuyrukta beklediklerini belirtti.

    Bülent Alak da, ciğer tavanın tadını bildiği için sıra beklemenin sorun olmadığını ifade etti.

    Edirne'de ciğer tava yemek için onlarca metre kuyruk oluşturdular VİDEO

    29 EKİM BEREKETİ

    Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da, kentte ziyaretçi hareketi yaşandığına değinerek, ciğerciler olarak siparişleri misafirlere yetişmeye çalıştıklarını aktardı.

    On binlerce vatandaşın Edirne’ye geldiğini anlatan Dinar, Edirne’de 29 Ekim tatilinin bereketli geçtiğini sözlerine ekledi.

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    Edirne’de ciğer tava kuyruğu #7

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