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    • Edirne'de cinsiyet değişikliği ameliyatı için istenen bıçak parasına hapis cezası

    Edirne'de cinsiyet değişikliği ameliyatı için istenen bıçak parasına hapis cezası

    Edirne’de cinsiyetini değiştirmek isteyen Ö.D.A., gerçekleştirilecek ameliyat öncesi kendisinden "bıçak parası" isteyen Prof. Dr. H.T'den şikayetçi oldu. H.T. 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
    • 15.05.2022 - 04:58
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    Edirne'de cinsiyet değişikliği ameliyatı için istenen bıçak parasına hapis cezası

    Edirne'de bir Tıp Fakültesi Hastanesi’nde cinsiyet değişikliği ameliyatı olup 25 yıl sonra yaşamına kadın olarak devam eden Ö.D.A., doktorun kendisinden bıçak parası aldığını iddia etti.

    Ö.D.A.'nın avukatı doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Rüşvet alma suçu belgelendirildi

    Doktor hakkında Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘irtikap’ iddiasıyla dava açıldı. Müşteki Ö.D.A. ifadesinde ameliyat masrafları dışında sanık profesörün kendisinden bıçak parası istediğini ve bu parayı doktorun banka hesabına yatırdığını iddia etti.

    Sanık Prof. Dr. H.T. de bilgisi dışında hesabına para yatırıldığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi. Müşteki Ö.D.A.'nın avukatı Emine Sevil Koyuncu, rüşvet alma suçunun belgelendirilerek ispat edildiğini ifade etti.

    Edirne de cinsiyet değişikliği ameliyatı için istenen bıçak parasına hapis cezası #1

    3 yıl 4 ay hapis cezası aldı

    Davanın karar duruşmasında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, banka dekontları ve ifadeler değerlendirildiğinde ‘rüşvet alma’ suçunun oluştuğu belirtilerek, Prof. Dr. H.T.’nin cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanık Prof. Dr. H.T.’nin 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 1 yıl 8 ay süre ile hak ve yetkilerini kullanmasının yasaklanmasına karar verdi.

    Çocukluk yıllarından beri kendini kadın olarak hissettiğini ve doktor gözetiminde tedavi görmeye başladığını anlatan Ö.D.A. hastanede kendisine kadın olmasının zorunlu hal olduğunu belirten rapor verilmesinin ardından cinsiyet değişikliği ameliyatı olmak için Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtığını ve istediği sonucu aldığını anlattı.

    Edirne de cinsiyet değişikliği ameliyatı için istenen bıçak parasına hapis cezası #2

    Vücuduna kadınsal uzuvlar eklendi

    Hastanede gerçekleştirilen cinsiyet değişikliği ameliyatının ardından 25 yıl sonra yaşamına kadın olarak devam ettiğini ifade eden Ö.D.A. vücuduna kadınsal uzuvların da eklendiğini belirtti.

    "Cinsiyet değişikliği ameliyatı hayatımı kabusa döndürdü"

    İHA'nın haberine göre ameliyatın ardından, sağlık problemleri ve ızdırap yaşadığına değinen mağdur Ö.D.A. doktor hakkında soruşturma açılması için şikayette bulunduğunu ancak hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda ameliyata ilişkin soruşturma izni verilmediğini söyledi.

    Edirne de cinsiyet değişikliği ameliyatı için istenen bıçak parasına hapis cezası #3


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