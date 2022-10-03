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    Edirne'de emniyetin sosyal tesisleri girişinde şüpheli çanta alarmı

    Edirne'de Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal tesislerinin girişine bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Ekiplerin çantayı bırakıp kaçarken yakaladığı 4 kişiden 2'si kaçak göçmen çıktı.
    • 03.10.2022 - 22:09
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    Edirne'de emniyetin sosyal tesisleri girişinde şüpheli çanta alarmı

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün Meriç Nehri kıyısında bulunan sosyal tesislerinin girişine saat 19.00 sıralarında bir grup çanta bıraktıktan sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.

    Tesis görevlisinin durumu fark edip bildirmesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kaçan ve 4 kişi oldukları belirlenen şüphelilerden 2'sini yakaladı, 2 kişi ise kayıplara karıştı.

    Geniş kapsamlı önlem alındı

    Çantada olası patlayıcı ihtimaline karşı, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden kara yolu araç ve yaya trafiğine kapatılıp, geniş kapsamlı önlem alındı.

    Çantadan giysi ve gıda maddeleri çıktı

    Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından bomba imha uzmanı ekipler geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede şüpheli çantanın içinde giysi ve gıda maddeleri olduğu belirlendi.

    Edirne de emniyetin sosyal tesisleri girişinde şüpheli çanta alarmı #1

    Gözaltına alınan 2 kişi göçmen çıktı

    Gözaltına alınan 2 kişinin yapılan incelemesinde Cezayir uyruklu oldukları tespit edildi.

    Edirne de emniyetin sosyal tesisleri girişinde şüpheli çanta alarmı #2

    "Biz Yunanistan'a gitmek istiyorduk, polisi görünce kaçtık"

    Kaçak göçmenlerden biri polisi verdiği ilk ifadede Yunanistan'a gitmek için geldiklerini belirterek, "Yunanistan'a gitmek isterken yolda polis aracı görünce panikledik. Arkadaşlarımızdan biri polisin şüphelenmemesi için üzerindeki çantayı attı. Burada polisi görünce kaçtık. Biz Yunanistan'a gitmek istiyorduk" dedi.

    DHA'nın haberine göre, gözaltındaki 2 kişiyle ilgili soruşturma sürürken, kaçan 2 göçmeni yakalamak için çalışmalar sürüyor.

    Edirne de emniyetin sosyal tesisleri girişinde şüpheli çanta alarmı #3

    Edirne de emniyetin sosyal tesisleri girişinde şüpheli çanta alarmı #4

    Edirne de emniyetin sosyal tesisleri girişinde şüpheli çanta alarmı #5

    Edirne de emniyetin sosyal tesisleri girişinde şüpheli çanta alarmı #6

    Edirne de emniyetin sosyal tesisleri girişinde şüpheli çanta alarmı #7

    Edirne de emniyetin sosyal tesisleri girişinde şüpheli çanta alarmı #8

    Edirne de emniyetin sosyal tesisleri girişinde şüpheli çanta alarmı #9

    Edirne de emniyetin sosyal tesisleri girişinde şüpheli çanta alarmı #10


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