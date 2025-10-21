Edirne’de pastanede yangın paniği

- Edirne’de bir pastanede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
- Mahalle sakinleri yangın nedeniyle sokaklara döküldü.
- Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Edirne’nin Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede akşam saatlerinde pastaneden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İŞ YERİNDE MADDİ HASAR OLUŞTU
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangın paniği yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.