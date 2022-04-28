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    Edirne’de Sakal-ı Şerif izdihamı

    Kadir Gecesi Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif’i Selimiye Camisi’nde ziyarete açıldı. Binlerce kişi, 2 yıl aradan sonra ilk kez ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için Edirne’ye gitti.
    • 28.04.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 08:59
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    Edirne’de Sakal-ı Şerif izdihamı

    Kadir Gecesi’nde Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi, Edirne ve çevresinin yanı sıra Batı Trakya ve Bulgaristan'dan gelen soydaşların akınına uğradı.

    Restorasyonu devam eden ve sadece bir bölümünde ibadet edilebilen camiye giremeyen vatandaşlar, bahçede saf tuttu.

    Sıraya girdiler

    Kadir Gecesi dolayısıyla ellerini semaya açan binlerce vatandaş, teravih namazı sonrası ziyarete açılan Hz. Muhammed'in kutsal emaneti Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi.

    Kadir Gecesi'nde Selimiye'de Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettiler VİDEO

    Otobüslerle akın ettiler

    Pandeminin ardından 2 yıl sonra ilk kez ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için Batı Trakya ve Bulgaristan'dan da otobüslerle yüzlerce soydaş Edirne'ye geldi.

    Oruçlarını kent merkezinde açanlar daha sonra Selimiye Camisi'ne koştu.

    Edirne’de Sakal-ı Şerif izdihamı #1

    Birbirleriyle yarıştılar

    Teravih namazının ardından ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için yüzlerce kişi sıraya girdi.

    Cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'i çekmek ve dokunabilmek için sıraya giren cemaat birbiriyle yarıştı.

    Edirne’de Sakal-ı Şerif izdihamı #2

    “Burayı çok özlüyoruz”

    Yunanistan'ın Gümülcine kentinden gelen Mehmet Ali Ercan, “Yunanistan'dan Kadir Gecesi için geldik. Ortam ve maneviyat çok güzel. Orucu burada açtık, duamızı yaptık. Şimdi de eşimle Selimiye'ye geldik teravih namazı ve Kadir Gecesi için. Gümülcine'de burayı çok özlüyoruz, Kadir Gecesi için gelerek bu şekilde özlem giderdik.” dedi.

    Edirne’de Sakal-ı Şerif izdihamı #3

    “Selimiye'ye aşığız”

    Yunanistan'ın Şapçı şehrinden gelen Emine Gülova da “50 kişilik grupla Kadir Gecesi için geldik. Selimiye'ye aşığız, iftarı burada yaptık. Camide namaz kılacağız birazdan, Kur’an'larımızı okuyacağız. Burada olmak çok güzel.” diye konuştu.

    Edirne’de Sakal-ı Şerif izdihamı #4

    “İbadetimizi yapıp geri döneceğiz”

    Yunanistan'ın Rodop ilinin Kozlukebir belediyesine bağlı Basırlı köyünden gelen Belkıs Fındıcaklar ise Kadir Gecesi'nde dua etmek için geldiklerini belirtti.

    Fındıcaklar, “25 kişilik otobüsle geldik. Kadir Gecesi'nde dua edeceğiz. Geçen sene gelmiştim en son, bu sene de geldim. Cami gerçekten çok güzel. İbadetimizi yapıp geri döneceğiz.” ifadelerini kullandı.

    Edirne’de Sakal-ı Şerif izdihamı #5

     

    5 bin 200 kişi aynı anda iftar yaptı

    DHA’da yer alan habere göre kentte, Edirne Belediyesi tarafından her yıl Kadir Gecesi'nde geleneksel olarak verilen büyük Saraçlar Caddesi iftarı bu yıl da yapıldı.

    Caddeyi dolduran 5 bin 200 kişi aynı anda iftar yaparak dua etti.

    Edirne’de Sakal-ı Şerif izdihamı #6

    Edirne’de Sakal-ı Şerif izdihamı #7

    Edirne’de Sakal-ı Şerif izdihamı #8

    Edirne’de Sakal-ı Şerif izdihamı #9

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