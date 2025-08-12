Edirne'de yangın bölgesi havadan görüntülendi

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakın köylere de sıçradı.

Yangın, havadan ve karadan süren çalışmalar neticesinde 16 saat sonra kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜLER YÜREK DAĞLADI

7 evin yandığı, 15 kişinin yaralandığı ve 2 bin 700 kişinin tahliye edildiği yangının yaşandığı ormanlık alan, havadan görüntülendi.

YANGINDAN GERİYE KÜL OLMUŞ ORMANLAR KALDI

Çok sayıda personel ve iş makinesinin yanı sıra hava araçlarıyla da müdahale edilen yangının kontrol altına alınmasının ardından büyük bölümü çam ormanı olan bölgede yanan alanlar, havadan görüntülendi.

Yangından geriye kül olmuş ormanların gözyaşlarıyla izlenen havadan çekilmiş görüntüleri kaldı.