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    Edirne'de yaşlı adamdan basın açıklaması yapan kadınlara tepki

    Edirne'de kadın cinayetlerine dikkat çeken bir grup kadına, yaşlı bir adam tepki gösterdi.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 19:45
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 19:51
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    Edirne'de yaşlı adamdan basın açıklaması yapan kadınlara tepki

    Edirne'de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Edirne Kadın Meclisleri Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.

    "ERKEKLER BU KADAR KÖTÜ MÜ" TEPKİSİ

    Ancak yoldan geçen yaşlı bir adam basın açıklaması yapan gruptaki kadınlara, "Erkekler bu kadar kötü mü?" diye bağırarak, tepki gösterdi.

    Polisler tarafından uzaklaştırılan ve "Sonsuz nafakaya ne demeli?" diyen adama, bir polis memuru ise, "Demokratik haklarını kullanıyorlar. Niye bağırıyorsun?" karşılığını verdi.

    "Ben de hakkımı kullanıyorum" diyen yaşlı adama polis memuru, "Doğru yolu bu değil" dedi.

    Edirne'de basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi

    Edirne de yaşlı adamdan basın açıklaması yapan kadınlara tepki #1

    Edirne de yaşlı adamdan basın açıklaması yapan kadınlara tepki #2

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