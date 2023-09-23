Edirne’de yoldan geçenlere silah gösterdi: Polis suçüstü yaptı Edirne’de alkollü bir şahıs yoldan geçen vatandaşlara belindeki silahı göstererek tehdit ettiği esnada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA

Edirne’nin 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde, gece saatlerinde yoldan geçen vatandaşları belindeki tabancayı göstererek korkutan alkollü şüpheli B. S’yi o esnada olay yerinden geçen polis ekipleri suçüstü yakaladı.

Üstü arandı

B. S’nin şüpheli hal ve hareketleri devriye gezen polis ekiplerinin de dikkatini çekti. Çevredeki vatandaşlarında şikâyetleri üzerine polisler, şüpheli şahıs B. S’nin üst aramasını yaptı.

Silaha el konuldu

Polisleri görünce ellini beline atan şahsa hızlı bir şekilde müdahale edildi. Polis memurlarına zorluk çıkaran şüpheli şahıs B. S’nin yapılan üst aramasında üzerinde bulunan silaha el konuldu.

Çevredeki vatandaşlarda polis ekiplerinin hızlı ve yerinde müdahalesi sayesinde yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçildiğini ifade etti.

Gözaltına alındı

Polislere de hakaret eden B. S. görevi başındaki memurların sabrını ise sonuna kadar zorladı. Polis memurları soğukkanlı davranarak gerekli müdahaleyi yaptı ve şüpheli B. S'yi gözaltına aldı.

"Zaten ceza yazacaksın ne olacak"

Polis memurlarına ağza alınmayacak sözler sarf eden şüpheli B. S. gözaltına alınırken, “Kızın manitasına yazdı, ondan gösterdim. Ben yanlış bir şey yaptığıma inanmıyorum. Zaten ceza yazacaksın ne olacak. Hayırdır yani ne olmuş. Manitasının yanındaki adamı sarkıntılık yapmak adamlık mı, hayırdır? Kafana göre sen ne iş yapacaksın? Elini ayağınızı kırarım, seni zıplatırım ha” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)