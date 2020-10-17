Edirnekapı metrobüs durağı yenileniyor

Yenileme çalışmaları nedeniyle, Pazartesi sabah saat 05:00'e kadar Edirnekapı metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikametinin kapatılacağı açıklandı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden yapılan açıklamaya göre, Edirnekapı metrobüs durağında Söğütlüçeşme istikametinde yenileme çalışması yapılacağı için, 19 Ekim Pazartesi saat 05:00'e kadar metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikameti kapatılacak.

ÖNCEKİ VE SONRAKİ İSTASYONLAR KULLANILABİLİR

İETT, bu yönü kullanacak vatandaşları bir önceki veya bir sonraki istasyonları kullanmaları konusunda uyardı.