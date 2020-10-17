Edirnekapı metrobüs durağı yenileniyor
Yenileme çalışmaları nedeniyle, Pazartesi sabah saat 05:00'e kadar Edirnekapı metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikametinin kapatılacağı açıklandı.
- DHA
- 17.10.2020 - 03:56
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden yapılan açıklamaya göre, Edirnekapı metrobüs durağında Söğütlüçeşme istikametinde yenileme çalışması yapılacağı için, 19 Ekim Pazartesi saat 05:00'e kadar metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikameti kapatılacak.
ÖNCEKİ VE SONRAKİ İSTASYONLAR KULLANILABİLİR
İETT, bu yönü kullanacak vatandaşları bir önceki veya bir sonraki istasyonları kullanmaları konusunda uyardı.