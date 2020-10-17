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    Edirnekapı metrobüs durağı yenileniyor

    Yenileme çalışmaları nedeniyle, Pazartesi sabah saat 05:00'e kadar Edirnekapı metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikametinin kapatılacağı açıklandı.
    • DHA
    • 17.10.2020 - 03:56
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    Edirnekapı metrobüs durağı yenileniyor

    İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden yapılan açıklamaya göre,  Edirnekapı metrobüs durağında Söğütlüçeşme istikametinde yenileme çalışması yapılacağı için, 19 Ekim Pazartesi saat 05:00'e kadar metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikameti kapatılacak.

    ÖNCEKİ VE SONRAKİ İSTASYONLAR KULLANILABİLİR

    İETT, bu yönü kullanacak vatandaşları bir önceki veya bir sonraki istasyonları kullanmaları konusunda uyardı.

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