Aydın, Muğla, İzmir, Uşak ve Manisa'da farklı noktalarda çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye yaz mevsiminin başlamasıyla her geçen gün sayıları artan orman yangınlarının etkisine girdi.

Dün 14 farklı noktada çıkan orman yangınları büyük oranda söndürülürken, bugün de yangın haberleriyle uyandık.

Peş peşe başlayan yangınlara müdahale sürerken, yangın bölgelerinden gelen fotoğraflar adeta yürekleri yakıyor.

Türkiye'nin en önemli yeşil alanlarının, bu kadar sık alevlere teslim olması ise tepkilere neden oluyor.

Ege ormanları alevlere teslim oldu VİDEO

AYDIN'DA BAŞLADI MUĞLA'YA SIÇRADI

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akçaova Mahallesi'nde dağlık kesimdeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda dün başlayan yangın devam ediyor.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter, 2 uçak, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 işçiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, Çine ilçesinde kısmen kontrol altına alınan ancak Yatağan ilçesindeki sarp bölgeye kadar ulaşan yangını söndürmeye çalışıyor.