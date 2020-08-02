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- Ege ormanları alevlere teslim oldu
Ege ormanları alevlere teslim oldu
- AA
- 02.08.2020 - 16:32
Türkiye yaz mevsiminin başlamasıyla her geçen gün sayıları artan orman yangınlarının etkisine girdi.
Dün 14 farklı noktada çıkan orman yangınları büyük oranda söndürülürken, bugün de yangın haberleriyle uyandık.
Peş peşe başlayan yangınlara müdahale sürerken, yangın bölgelerinden gelen fotoğraflar adeta yürekleri yakıyor.
Türkiye'nin en önemli yeşil alanlarının, bu kadar sık alevlere teslim olması ise tepkilere neden oluyor.
Ege ormanları alevlere teslim oldu VİDEO
AYDIN'DA BAŞLADI MUĞLA'YA SIÇRADI
Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Akçaova Mahallesi'nde dağlık kesimdeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda dün başlayan yangın devam ediyor.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter, 2 uçak, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 işçiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, Çine ilçesinde kısmen kontrol altına alınan ancak Yatağan ilçesindeki sarp bölgeye kadar ulaşan yangını söndürmeye çalışıyor.
İZMİR DE ALEVLERE TESLİM
İzmir'in Menderes ilçesinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ile 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edilen yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma yürütülüyor.
UŞAK'TA İKİ AYRI NOKTADA BAŞLADI
Uşak'ın Banaz ilçesinde, 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
MANİSA'DAKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA
Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Cuma günü 17.30 sıralarında Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına sabah erken saatlerde 8 yangın söndürme helikopteri ve 52 arazözle müdahale edildi.
Zaman zaman alevlenmelerin olduğu yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.
YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Önceki gün Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın gece kontrol altına alınmış ancak dün kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başlamış, Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edilmişti.
BALIKESİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Gökçeören ve Kürse mahalleleri yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler gönderildi.
2 DEKARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Ekiplerin 2 müdahale aracı, 4 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla müdahalede bulunduğu yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.
Bölgede 2 dekar alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.