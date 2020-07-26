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    Ekrem İmamoğlu türkü söyledi

    Ekrem İmamoğlu türkü söyledi

    İmamoğlu, türkü söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Söylediği türküler arasında "Kaldım İstanbullar'da" nakaratıyla bilinen "Divane Aşık Gibi" vardı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 14:33
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    Ekrem İmamoğlu türkü söyledi

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün YouTube hesabından video paylaştı.

    Videoda İmamoğlu’nun Müzisyen İhsan Eş ile birlikte keyifli bir şekilde Divane Aşık Gibi ve Dostum Dostum türkülerini seslendirdiği görüldü.

    İmamoğlu, söz konusu anları “Günün yorgunluğunu usta sanatçı İhsan Eş ile türkü söyleyerek attık. Kendisine eşlik etmekten keyif duydum” notuyla paylaştı.

    Ekrem İmamoğlu: Kaldım İstanbullar'da İZLE

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