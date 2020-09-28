Ekrem İmamoğlu'na kitap yazan Şirin Mine Kılıç kimdir? Şirin Mine Kılıç'a İBB'de hangi görev verildi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adına kitap yazan gazeteci Şirin Mine Kılıç, İBB'de yönetici olarak göreve başladı. Şirin Mine Kılıç kimdir, kaç yaşında? Şirin Mine Kılıç'ın hayatı merak ediliyor...

Mineral Medya'nın da kurucusu olan Şirin Mine Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu adına bir kitap yazdı.

Ekrem İmamoğlu'nun kendi adına kitap yazan Şirin Mine Kılıç'a İBB'de yönetici görevi vermesi ise tepkiye neden oldu.

Peki, Şirin Mine Kılıç kimdir, kaç yaşında? Şirin Mine Kılıç'ın İBB'deki görevi nedir? İşte Şirin Mine Kılıç'ın Ekrem İmamoğlu ile arasındaki ilişki ve Şirin Mine Kılıç'ın İBB'deki işi...

ŞİRİN MİNE KILIÇ'IN İBB'DEKİ GÖREVİ

Şirin Mine Kılıç'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yazdığı kitabın adı ne sorusunun cevabı da oldukça merak ediliyor. Şirin Mine Kılıç'ın Ekrem İmamoğlu adına yazdığı kitabın adı 'Ekrem İmamoğlu Benim Sevgili Başkanım'...

Şirin Mine Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde (İstanbul BBSK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

2014 yerel seçimlerinde de Ekrem İmamoğlu için çalıştığını daha önce açıklayan Şirin Mine Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Şirin Mine Kılıç'ın hayatı ve biyografisi...

ŞİRİN MİNE KILIÇ KİMDİR?

Şirin Mine Kılıç, 1969 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bahçelievler Lisesi'ni okuyan Şirin Mine Kılıç, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisat Bölümü'nden mezun olmuştur.

Şirin Mine Kılıç, gazetecilik için Erol Simavi Özel İletişim ve Eğitim Vakfı'nda bir yıl eğitim almıştır.

ŞİRİN MİNE KILIÇ'IN KARİYERİ

İlk olarak 1993'te Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde muhabir olarak çalışmaya başlayan Şirin Mine Kılıç, sırasıyla Kanal D'de program yapımcısı, Hürriyet Dergi Grubu'na ait Kariyer Dünyası dergisinde editör ve haber müdürü, Hürriyet Gazetesi Sektörel ve Özel İlaveler Servisi'nde editör görev aldı.

CNN Türk'te “Yenibir Adım”ın editörlüğünü, TV8'de "Fazla Mesai"nin hazırlanması ve sunumunu, TRT 1'de “Kariyer Edin” isimli insan kaynakları programının uzman jürisi olarak çalıştı.

Şirin Mine Kılıç, insan kaynakları konulu radyo programlarını Radyo Kozmos 92.3 ve TRT1 Radyosu'nda hazırlayıp sunmuştur.

2001-2005 yılları arasında Hürriyet İK Gazetesi'nin editörlüğünü ve köşe yazarlığını yapan Şirin Mine Kılıç, 2000-2002 arasında iş ve insan kaynakları sitesi olan yenibiris.com'un içerik editörlüğünü ve köşe yazarlığını da yapmıştır.

Şirin Mine Kılıç, 2009 yerel seçimlerinde bir kadın belediye başkan adayının seçim kampanyasında medya danışmanı olarak çalışmasının ardından, 2009’un ikinci yarısında kurumsal yayıncılık şirketi BZD’de İş Geliştirme Müdürü oldu.

KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Şirin Mine Kılıç, 2010 Eylül ayında içerik ve PR ajansı Mineral Medya’yı kurdu.

KİTAPLARI

'Annem Tek Başına Maça Gitti' (Beyaz Yayınları, 2003).

'Adana'ya Kar Yağmış' (İletişim Yayınları 2006, Editör: Behçet Çelik).

STK'LAR

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KADER) Danışma Kurulu Üyesi.