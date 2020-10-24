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    Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Yasin Karahan da koronavirüse yakalandı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yapan Yasin Karahan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 17:31
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    Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Yasin Karahan da koronavirüse yakalandı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi bugün pozitif çıktı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sağlık durumu ile ilgili olumlu bilgiler verirken, İmamoğlu'nun danışmanı da koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    DANIŞMANI DA KORONA OLDU

    Uzun yıllardır İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yapan Yasin Karahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu ile aynı kaderi paylaştığını yazdı.

    "İKİMİZ DE AYNI KADERİ YAŞIYORUZ"

    Yasin Karahan, Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşıp şu açıklamayı yaptı:

    "Benim sevgili Başkanım Covid-19 yakalanmış ikimiz de aynı kaderi yaşıyoruz Allah acil şifalar versin Başkanıma..."

    Ekrem İmamoğlu nun danışmanı Yasin Karahan da koronavirüse yakalandı #1

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