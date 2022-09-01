Elazığ'da çarptığı araca not bıraktı: Masrafınızı karşılayabilirim

Park halindeki araca çarpan sürücü, hasarı görünce "İstemeyerek de olsa aracınıza çarptım masrafınızı karşılayabilirim" yazılı not bıraktı. Daha sonra bir araya gelen ikili, aracı ustasına bıraktı.

Elazığ'da, insanlık ölmemiş dedirten bir olay yaşandı.

Mehmet Bektaş isimli vatandaş, seyir halinde ilerlediği sırada park halindeki bir araca çarptı.

Olay yerinde duran Bektaş, inerek çarptığı aracı kontrol etti ve sağ arka kapıda hasar oluştunu gördü.

"İstemeyerek de olsa aracınıza çarptım"

Bunun üzerine bir süre kaza yerinde bekleyen Bektaş, aracın sahibi gelmeyince ön camına, "Merhaba kardeşim istemeyerek de olsa aracınıza çarptım masrafınızı karşılayabilirim." yazılı not bıraktı.

Daha sonra evine gitmek için park ettiği otomobilinin başına gelen Ömer Demir, camda kağıt parçası görünce ceza kesildiğini düşündü.

Sanayide görüşmek için anlaştılar

Yazıyı okuduktan sonra rahatlayan genç adam, arabasını kontrol etmeye başladı.

Sağ arka kapının içeri çöktüğünü görünce numarasını bırakan Mehmet Bektaş’ı arayarak önce teşekkür etti ardından sabah sanayide görüşmek için anlaşma yaptı.

Araç sanayiye bırakıldı

İHA'nın aktarımına göre; ertesi gün sanayide buluşan Demir ve Bektaş, tokalaştıktan sonra kazalı aracı tamir edilmesi için sanayi ustasına teslim etti.

"Vicdanen rahat etmek için arkadaşla buluştuk"

Önceki gün bir araca çarptığını belirten Murat Bektaş, "Arkadaşın aracının ön tarafına iletişim numarası var mı yok mu diye bir baktım ve numarasını göremedim. Bundan dolayı ajandamdan kopardığım nüshaya kendi iletişim bilgilerimi yazarak istemediğim şekilde bir kaza olduğunu belirttim. Ben olması gerekeni yaptım, diğer vatandaşlarımızın da bu şekilde davranmasını tavsiye ederim. Bugün burada kaçabilirdim de fakat yarın burada 2 bin lira harcayacağıma 4 bin lira farklı bir yerden çıkabilirdi. Vicdanen rahat etmek için arkadaşla buluştuk. Aracın tamirini yaptırıp ücretini ödeyeceğim." dedi.

"Vatandaşlık görevini yerine getirmesine çok sevindim"

Olay esnasında kafede arkadaşlarıyla oturduğunu belirten Ömer Demir, "Arkadaşların yanından çıktıktan sonra arabaya yöneldim ve direksiyon kısmına oturdum. Camda bir yazı gördüm, ilk başta ceza olduğunu zannettim. Bakınca bir not yazıldığını fark ettim. Bir ağabeyimiz arabaya vurmuş ve not bırakmış. Ben de numara sahibini aradım ve konuştum. Bana masrafın ne ise karşılamaya hazır olduğunu söyledi, bu hareketi beni çok mutlu etti. İnsanların vatandaşlık görevini yerine getirmesine çok sevindim. İnşallah herkes aynı hareketi yapar. Sanayide abiyle tanıştım ve masrafları karşılayabileceğimi söyledi. Kendisine çok teşekkür ederim. Bunu yapmayan insanlar da var bu hassasiyetinden dolayı Mehmet abiye çok teşekkür ederim." diye konuştu.