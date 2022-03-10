Elazığ’da direğe çarpan adam konuştu: 2 dakika dengemi kaybettim

Arkasına bakarak yürüyen adam, önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Olay anını anlatan adam, direğe çarptıktan sonra 2 dakika kendisine gelemediğini dile getirdi.

Geçtiğimiz gün Elazığ merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak'ta aracını park eden Gürkan Namlı, bir süre park ettiği aracına bakarak yürürken kaldırım üzerindeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direk sallanırken, neye uğradığını şaşıran Namlı ise bir süre gelmeye çalıştı.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“ONA BAKAYIM DERKEN GELDİM DİREĞE ÇARPTIM”

Herkesin kendisini konuştuğunu aktaran Gürkan Namlı, yaşadığı anları anlattı.

Köyden çarşıya geldiğini belirten Gürkan Namlı, “Yem ve gübre almak için gelmiştim ama fiyatların çok pahalı olduğunu görünce oradan çıkıp bir arkadaşın yanına uğrayayım dedim. Oraya giderken, arabayı park ettim fakat arabam uygunsuz bir şekildeydi. O esnada yaşlı bir amca buradan geçiyordu, ben de ona bakayım derken geldim direğe çarptım.

“2 DAKİKA DENGEMİ KAYBETTİM”

Arkadaşımız, dükkandan çıkarak yardımcı oldu. Su verdi ‘bir sıkıntın var mı’ dedi, ben de bir ‘sıkıntım yok’ dedim. Zaten haberlere çıktıktan sonra telefonlarım hiç susmadı. Arkadaşlarımız sosyal medyaya da atmıştı. Bir de haberlere çıkınca arayan arayana, soran sorana oldu. Telefonumun şarjı yetişmiyordu. Direğe çarptıktan sonra 2 dakika falan dengemi kaybettim.” dedi.