Elazığ'da geniş çaplı asayiş uygulaması

Elazığ'da polis ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Yayınlama Tarihi: 27.12.2025 01:28
  • Elazığ'da polis ekipleri geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı.
  • Kentin farklı noktalarında kontrol noktaları kuruldu.
  • Yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı, iş yerleri denetlendi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer ekipler tarafından, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirildi.

ARAÇLAR VE ŞAHISLAR SORGULANDI

Kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda birçok yerde kontrol noktaları kuruldu.

Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda iş yerleri denetlenirken, yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı. 

