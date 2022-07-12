Elazığ'da halay çekerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Elazığ'da bir şenlikte halay çekerken kalp krizi geçiren Rıfat Yılmaz, yaşamını yitirdi. O anlar amatör bir kameraya yansıdı.
- 12.07.2022 - 22:16
- Güncelleme : 12.07.2022 - 22:57
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen bir şenlikte, şenliğe katılan 47 yaşındaki 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, bir süre sonra halaya girdi.
Halay çekerken kalp krizi geçirdi
Halay çektiği sırada kalp krizi geçiren Yılmaz, bir anda yere yığıldı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken Yılmaz’a ilk müdahale olay yerinde köylüler tarafından yapıldı.
Elazığ'da halay çekerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti - Video
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İHA'nın haberine göre Yılmaz, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.