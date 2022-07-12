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Elazığ'da halay çekerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Elazığ'da halay çekerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Elazığ'da bir şenlikte halay çekerken kalp krizi geçiren Rıfat Yılmaz, yaşamını yitirdi. O anlar amatör bir kameraya yansıdı.