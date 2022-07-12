Petrol
99.04
-7.53%
Euro
17.389
-0.34%
Dolar
17.3001
-0.29%
Altın
960.49
-0.77%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
344.110
-4.91%
BTXN Coin
7.22
-3.08%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Elazığ'da halay çekerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

    Elazığ'da bir şenlikte halay çekerken kalp krizi geçiren Rıfat Yılmaz, yaşamını yitirdi. O anlar amatör bir kameraya yansıdı.
    • 12.07.2022 - 22:16
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 22:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da halay çekerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

    Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen bir şenlikte, şenliğe katılan 47 yaşındaki 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, bir süre sonra halaya girdi.

    Halay çekerken kalp krizi geçirdi

    Halay çektiği sırada kalp krizi geçiren Yılmaz, bir anda yere yığıldı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken Yılmaz’a ilk müdahale olay yerinde köylüler tarafından yapıldı.

    Elazığ'da halay çekerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti - Video

    Elazığ da halay çekerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti #1

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    İHA'nın haberine göre Yılmaz, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Elazığ da halay çekerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti #2

    Elazığ da halay çekerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti #3


    İlginizi Çekebilir

    Rusya’da korkunç kaza: 22 yaşındaki genç öldü
    Dünya

    Rusya’da korkunç kaza: 22 yaşındaki genç öldü

    Tuba Torun ile Aykut Erdoğdu barıştı
    Gündem

    Tuba Torun ile Aykut Erdoğdu barıştı

    Ünlü Ceo'nun şirketi günlük 300 USD kazandırıyor!
    Tesla

    Ünlü Ceo'nun şirketi günlük 300 USD kazandırıyor!

    Görüş Bildir