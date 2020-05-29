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- Elazığ'da hastane bahçesine yavru dağ keçisi girdi
Elazığ'da hastane bahçesine yavru dağ keçisi girdi
Elazığ'da, avlanması yasak bir dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi bahçesinde görüntülendi.
- AA
- 29.05.2020 - 02:15
Elazığ Şehit Fethi Sekin Hastanesinin bahçesine akşam saatlerinde nereden geldiği belirlenemeyen yavru bir dağ keçisi girdi.
ETRAFTA KOŞUŞTURUP GÖZDEN KAYBOLDU
O anlar hastane görevlileri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, etrafta bir süre koşuşturan dağ keçisi daha sonra gözden kayboluyor.