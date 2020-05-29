Elazığ'da hastane bahçesine yavru dağ keçisi girdi

Elazığ'da, avlanması yasak bir dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi bahçesinde görüntülendi.

Elazığ Şehit Fethi Sekin Hastanesinin bahçesine akşam saatlerinde nereden geldiği belirlenemeyen yavru bir dağ keçisi girdi.

ETRAFTA KOŞUŞTURUP GÖZDEN KAYBOLDU

O anlar hastane görevlileri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, etrafta bir süre koşuşturan dağ keçisi daha sonra gözden kayboluyor.