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    Elazığ'da hastane bahçesine yavru dağ keçisi girdi

    Elazığ'da, avlanması yasak bir dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi bahçesinde görüntülendi.
    • AA
    • 29.05.2020 - 02:15
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    Elazığ'da hastane bahçesine yavru dağ keçisi girdi

    Elazığ Şehit Fethi Sekin Hastanesinin bahçesine akşam saatlerinde nereden geldiği belirlenemeyen yavru bir dağ keçisi girdi.

    ETRAFTA KOŞUŞTURUP GÖZDEN KAYBOLDU

    O anlar hastane görevlileri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, etrafta bir süre koşuşturan dağ keçisi daha sonra gözden kayboluyor.

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