Elazığ depremi sonrasında 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek ve Petek sitesi yeniden inşa edilirken, hak sahiplerine anahtarları teslim edilmeye başlandı.

Elazığ’da 24 Ocak’ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki kentte 20 binden fazla konut da ağır hasar gördü.

20 BİN YENİ KONUT İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde 20 bin konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

Elazığ'da ilk biten deprem konutları teslim ediliyor-Foto Galeri

Elazığ'da ilk biten deprem konutları teslim ediliyor-Video

PETEK SİTESİ SAKİNLERİ, YENİ EVLERİNE KAVUŞTU

Bu kapsamda ilk temel depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek ve yanında bulunan Petek Sitesi’nin olduğu yerde atılarak başladı. O bölgede yıkımların tamamlanmasının hemen ardından başlayan çalışmalar 7 ay sürdü. Harput mimarisinden esinlenilen 9 bloklu 179 konutun bulunduğu site tamamlandı.

Geçtiğimiz ay kura çekimi yapılan site evlerinin anahtarları, Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın katılımıyla hak sahibi vatandaşlara teslim edilmeye başlandı. 3’üncü kat, 13 numaralı dairenin hak sahibi Neslihan Temiz’e evinin anahtarını Vali Erkaya Yırık verdi.

ANAHTARLARINI VALİ YIRIK VERDİ

Vali Erkaya Yırık konuşmasında, “Yaklaşık bir ay önce, 24 Ocak tarihinde meydana gelen depremde evlerini kaybetmiş olan Dilek Sitesi’nin sakinlerine çektiğimiz kurayla evlerini ve bloklarını belirlemiştik. Bugün itibariyle Neslihan Temiz’e kendisine o gün orada çıkmış olan 3’üncü kat 13 numaralı dairenin anahtarını devlet büyüklerimiz adına takdim ediyorum. Cumhurbaşkanı’mızın tensipleriyle yapılan bu işlemde de sizlere selamlarını sevgilerini iletiyorum. Hayırlı olsun” dedi.

3 BİN 600 HASARLI BİNA YIKILDI

Elazığ’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde, valilik, il özel idaresi, AFAD ve belediyenin katılımıyla yıkımı yapılacak konutlar tek tek belirlendi. Kentte 15 bin civarında yapının yıkılması kararlaştırılmasının ardından sahada başlayan çalışmalarda hız kazandı.

Elazığ'da 3 bin 600 hasarlı bina yıkıldı-Foto Galeri

Elazığ'da 3 bin 600 hasarlı bina yıkıldı-Video

Planlama dahilinde binaların kapı pencere ve diğer aksanları sökülerek yıkıma hazır hale getirilirken, bu durum kentin bir çok noktasında harabe görüntüsü oluşturdu. Harabe görüntüsüne kavuşan yapılardan ise yaklaşık 10 bin konuttan oluşan 3 bin 600 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkımlar yapıldıkça şantiyeye dönen kentte harabe görüntüleri de yavaş yavaş ortan kalkmaya başladı. Yıkım çalışmalarının en az 1 yıl daha devam edeceği tahmin edilirken, halen 11 binden fazla ağır hasarlı yapımının bulunduğu öğrenildi.

"BİNALARDA DEMİR ÇÜRÜK, BETON ORANI DA AZ"

Çalışmaların son derece hızlı ve dikkatli bir şekilde ilerlediğini aktaran yıkım firması yetkilisi Mehmet Bulut, “Hiçbir yere zarar vermeden binayı yıktık. Vatandaşımıza da çevreye de dikkat ediyoruz. Hızlı bir şekilde bir an önce yıkıp yeni binaların yapılması lazım. Birçok çalışma Elazığ genelinde devam ediyor. Bunlar biterse daha yıkılacak çok ev var. Orta hasarlı binaların da ne olacağı belli değil. Şuan ağır hasarlı binalar yıkılıyor. Orta hasarlı binaların da bazıları yıkılacak bazıları da güçlendirilecek. Genel olarak eski olan bütün evlerin yıkılması lazım. 30 senenin üstünde olan binaların hepsinin yıkılması lazım. Binalarda demir çürük, beton oranı da az. Bu binaları Allah korumuş. Yıkılan binalara dokunuyoruz kendiliğinden yıkılmaya başlıyor. Bir an önce kentsel dönüşüme geçip vatandaşların mağdur olmaması lazım. Çalışmalar birkaç ay daha devam eder ama yıkımların 1 sene içerisinde bitmesi çok zor. Çünkü bir şehir yeniden yapılıyor. Devletimiz sonuna kadar bizlere yardımcı oluyor. Bir şehrin yıkılması bir bina yapmak gibi değil” dedi.

"YIKIMLAR BU SENE BİTMEZ"

Yıkım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Rüstempaşa Mahalle Muhtarı Yusuf Gül ise “Mahallemizde ağır hasarlı binaların yarısı yıkılmış yarısı da beklemede. Bunlar da süreç içerisinde yıkılacaktır. Çünkü yıkımlar devam ediyor. Yıkım çalışmaları yarı yarıya duruyor. Yalnız bu yıkım çalışmalarında şuan da kafkas binaların yıkımı oluyor. Yığma binalarda demir az olduğu için ileri bir sürece bıraktılar. Boş kalan binalara da kötü niyetli insanlar girip çıkıyor buda kötü oluyor. Bunların bir an önce yıkılması lazım. Burayı yıkan ekiplerden de şikayetçiyiz. Tozu toprağı yolda bırakıyorlar, enkazlarını düzeltmiyorlar ve yıktıkları yerlerde 1 metre yükseklikte enkaz bırakıyorlar. Bunlar da ilerleyen zamanlarda sorun olacak. Yetkililere bildirdik zaten. Yıkımlar bu gidişle bu sene bitmez. Çürük binalar var. Geçenlerde burada bir bina yıkımında kepçe vurunca bina otomatik olarak aşağı geldi. Binalar sıkıntılı ve ağır hasarlı binalar. İnşallah vatandaşımız için iyi olur” ifadelerini kullandı.