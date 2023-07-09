Elazığ'da izinsiz pamuk dikeni toplayan kamu görevlisine cezai işlem uygulandı Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde tuttuğu 13 işçiyle izinsiz pamuk dikeni toplayan kamu görevlisi A.Y.'ye biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan 244 bin TL ceza kesildi.

DHA

İzinsiz pamuk dikeni toplamanın cezası ağır oldu..

Olayın adresi Elazığ.

Karakoçan ilçesine bağlı Hamzalı köyü kırsalında Hamzalı Köyü Dernek Başkanı Nurettin Tekbaş, öğlen saatlerinde toplanarak yol kenarına bırakılmış halde endemik bir tür olan pamuk dikeni (Centaurea kurdica) bitkilerini gördü.

Tekbaş, durumu jandarmaya bildirdi.

Kamu görevlisi ve 13 işçi hakkında yasal işlem başlatıldı

Bitkilerin kamu görevlisi A.Y. yönetiminde 13 işçi tarafından, izinsiz ve bir daha yeşermesini engelleyecek şekilde toplandığı belirlendi.

Toplanan bitkilerin kamyonlarla İzmir’e gönderileceği öğrenilirken, A.Y. ve 13 kişi hakkında yasal işlem yapılarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bilgi verildi.

244 bin lira para cezası uygulandı

Gelen ekipler, A.Y.’ye biyoçeşitliliği tahrip etmek suçundan 244 bin TL para cezası uyguladı. Pamuk dikenleri de kamyonlara yüklenerek şubeye götürüldü.