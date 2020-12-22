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    Elazığ'da kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı

    Dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yol açma çalışmaları sürüyor.
    • DHA
    • 22.12.2020 - 14:59
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    Elazığ'da kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı

     

    Elazığ'da dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    Yüksek kesimlerde karla birlikte sis de etkili olunca, sürücüler zor anlar yaşadı.

    90 KÖYE ULAŞIM KESİLDİ

    Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 2, Baskil ilçesinde 11, Maden'de 4, Karakoçan'da 35, Sivrice'de 38 olmak üzere 90 köy yolu ulaşıma kapandı.

    Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

    Merkeze bağlı Beydalı Köyü Muhtarı Gülizar Demirpolat, kapanan yollarının açılması için talepleri üzerine çalışma başlatan ekiplere teşekkür etti.

    Elazığ da kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı #1

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    Elazığ da kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı #8

    Elazığ da kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı #9

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