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    Elazığ’da kaydırakta cenaze namazı kılan çocuk konuştu

    Şehit Fethi Sekin’in babasının cenaze namazını oyun oynadığı parkın kaydırağında kılan 7 yaşındaki çocuk, en büyük hayalinin polis olmak olduğunu söyledi.
    • 16.11.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 16:56
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    Elazığ’da kaydırakta cenaze namazı kılan çocuk konuştu

    İzmir Adliyesi’ne saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren polis memuru Fethi Sekin, 5 Ocak 2017 tarihinde şehit düştü.

    2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren ve yatağa bağlı şekilde yaşayan şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin de pazartesi günü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Baba Sekin’in cenazesinde duygu dolu anlar

    Baba Sekin, dün Elazığ’ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

    Öğle namazı sırasında bir vatandaşın cep telefonuna duygu dolu anlar yansıdı.

    Elazığ’da kaydırakta cenaze namazı kılan çocuk konuştu VİDEO

    Kaydırağın üzerinde namaz kıldı

    7 yaşındaki Ömer Toprak Gündoğdu, park alanında oynadığı sırada cenaze namazının kılındığını gördü.

    Oyun oynamayı bırakan 7 yaşındaki çocuk, kaydırağın üstünde namaz kılmaya başladı.

    Elazığ’da kaydırakta cenaze namazı kılan çocuk konuştu #1

    “Fethi ağabeyimin babasının cenazesine gittik”

    İHA’ya konuşan Ömer Toprak Gündoğdu, en büyük hayalinin Fethi Sekin gibi polis olmak olduğunu dile getirdi.

    Dünkü yaşananları anlatan Gündoğdu, “7 yaşındayım, birinci sınıfa gidiyorum. Dün annemle birlikte Fethi ağabeymin babasının cenazesine gittik. Ben orada annemden parka gidip oyun oynayabilir miyim diye izin aldım." dedi.

    Elazığ’da kaydırakta cenaze namazı kılan çocuk konuştu #2

    Oyun oynarken namazı fark etti

    Oyun oynarken namazı fark ettiğini ve kendisinin de namaz durduğunu anlatan Gündoğdu, "Zeki eniştemi ve Fethi ağabeyimi çok seviyorum. Televizyona çıktığım zaman duygulandım. En büyük hayalim polis olmak. Namaz kılarken Fethi ağabeyim ve Zeki eniştem için dua ettim. İkisine de namazdan sonra dedim ki Allah mekanlarını cennet etsin. Mezarlarında da onlara birçok dua okudum." diye konuştu.

    Elazığ’da kaydırakta cenaze namazı kılan çocuk konuştu #3

    Şehidin silahıyla mücadele etmek istiyor

    Ömer Toprak Gündoğdu, Fethi Sekin'in silahıyla teröristlerle mücadele etmek istediğini de sözlerine ekledi.


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