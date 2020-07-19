Sıcak hava dalgası uyarısının ardından kentteki termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından bildirilen Basra kaynaklı sıcak hava dalgası, Elazığ'da da etkisini göstermeye başladı.

Hissedilir derecede artan sıcaklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

SICAKLIK 47 DERECEYE ULAŞTI

Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği ilde vatandaşlar gölgelik alanlara sığınarak, soğuk su ile serinlemeye çalıştı.

Havanın hissedilir derecede arttığını belirten Mert Murat Atilla, “Dün uyarılar yapıldı. Bugün hava sıcaklığı 47 derece. İnsanlar serinlemek için gölgelik yerlerde oturuyor." diye konuştu.

Elazığ'da sıcaklık 47 dereceye çıktı ViDEO

"HALK DIŞARI ÇIKAMIYOR"

Reşat Yılmaz ise “Bugün hava çok sıcak. Mevsim normallerine göre aşırı bir sıcaklık var. Bunaltıcı bir hava var, halk dışarı çıkamıyor. Termometreler şu an 46 ile 47 dereceyi gösteriyor. Bizler de serin yerlerde oturuyoruz ya da evde oturup dışarı çıkmıyoruz." dedi.