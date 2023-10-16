Elazığ'da terminal tuvaletinde unutulan 26 bin euro sahibine verildi Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bulunan terminalde çalışan personel, tuvalette unutulan 26 bin euroyu sahibine teslim etti.

İHA Elazığ'da tuvalette bulunan para dolu çanta sahibini buldu.. Karakoçan Belediyesi Süleyman Karahan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli personel Tarkan Gün, 15 Ekim Pazar günü öğlen saatlerinde tuvalete girdiğinde lavaboda bir çantanın unutulduğunu gördü. Gün, içi döviz dolu para çantasını terminalde emanet kasasına koydu. Hemen kamera kayıtlarını inceleyen Gün, bir yolcunun elinde çanta ile tuvalete girdiğini daha sonra eli boş olarak çıktığını tespit etti. 26 bin euro olan çantayı sahibine teslim edildi Çantanın sahibinin Bingöl’ün Kiğı ilçesinden gelip İstanbul’a giden yolcunun olduğunun belirlenmesinin ardından içinde 26 bin euro olan çanta, sahibine teslim edildi. Çantasını teslim alan yolcu, davranışı nedeni ile Karakoçan Belediyesi personeli Tarkan Gün’e teşekkür etti. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)