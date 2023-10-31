Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı Elazığ’da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Elazığ-Bingöl karayolunda, Bingöl yönünden Elazığ'a gitmekte olan otobüs ile otomobil çarpıştı.

Yaralanan iki kişi tedavi altında

Otomobilde bulunan 2 kişi kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, ambulans hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)