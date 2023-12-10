İHA
Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binaların enkazları kaldırıldı, ağır hasar alan binaların ise çeşitli yöntemlerle yıkımı devam ediyor.
6 Şubat'ta depremden etkilenen bazı illerdeki yıkım çalışmaları sürüyor.
Bu çalışmalardan biri de Elazığ'da yapıldı.
Bu çerçevede Yakup Şevki Caddesi'nde bulunan 28 daireli 7 katlı binanın yıkımı gerçekleşti.
7'nci kat havada kaldı
Binanın büyük bir kısmı yıkılırken, 7. katı ise havada kaldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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