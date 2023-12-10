Elazığ'da yıkım sürüyor! Hasarlı binanın 7. katı ayakta kaldı Elazığ'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan 7 katlı bir binanın yıkımı gerçekleşti. Bina büyük oranda yıkılırken, binanın 7. katı tek kolon üzerinde ayakta kaldı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binaların enkazları kaldırıldı, ağır hasar alan binaların ise çeşitli yöntemlerle yıkımı devam ediyor.

6 Şubat'ta depremden etkilenen bazı illerdeki yıkım çalışmaları sürüyor.

Bu çalışmalardan biri de Elazığ'da yapıldı.

Bu çerçevede Yakup Şevki Caddesi'nde bulunan 28 daireli 7 katlı binanın yıkımı gerçekleşti.

7'nci kat havada kaldı

Binanın büyük bir kısmı yıkılırken, 7. katı ise havada kaldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)