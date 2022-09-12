Anne ve babasının küçük yaşta boşandığı genç adam, kimliğinin olmaması nedeniyle ne okuyabildi ne askere gidebildi ne de resmi nikahla evlenebildi. Yetkililere seslenen şahıs, kimlik istiyor.

Elazığ’da 21 yıldır kimliksiz yaşayan Hazar Eprem, hayatı boyunca yaşadığı zorlukları anlattı.

Küçükkken anne ve babası ayrılan Eprem, kimliği için yıllarda mücadele verdiğini belirtti.

21 yıldır varlığını kanıtlamak için uğraşan Eprem, ne okula ne de askere gidebildi.

Resmi nikahı kıyılmadı

Kimliksiz yaşam sürdürmesi nedeniyle hasta olduğunda hastaneye dahi gidemediği belirten genç adamın evlendiğinde resmi nikahı kıyılamadı.

DHA'nın aktarımına göre; yaşamını 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' filmine benzeten Eprem, oğlunun babası olduğunu bile ispat edemediğini söyledi.

Elazığ’daki genç adam, 21 yıldır kimliksiz yaşıyor VİDEO



"Annem gelip imza vermedi"

Yaşadığı sıkıntıları anlatan Hazar Eprem, “Bu yaşıma kadar kimliğim olmadı. Ben babamın ikinci eşindenim. Ben bir yaşındayken babam ve annem ayrılmış. O ona demiş şu gün gidelim çıkaralım o diğer gün demiş öyle arada kaynamışım. Beni bir köşede unutmuşlar. Bundan 3 buçuk yıl önce annemin ölüm haberini duydum. Zaten hiç görmedim o da gelip imza vermek istemedi. İlk önce onun imzasıyla benim kimliğim çıkacaktı nüfus müdürlüğü personelleri öyle söyledi. Ancak annem gelip imza vermedi. Zaten o yönden ona kızgınım. Bu yüzden 2015 yılından beri uğraşıyorum.

Elazığ Nüfus Dairesi'ne gittik bana Malatya’dan doğum kağıdını getir dediler. Getirdim tamam çıkacak dedi, bir gün sonra gittik yine bu kez de kağıdı alıp Ankara’ya götüreceksin dedi. Oraya götürdük, oradan da kağıt getirdik. 6 ay bekleyeceksin dediler, onu da bekledim. Yine gittim şu gün bugün diyerek hep atlattılar. Ablamla beraber İstanbul’da nüfus müdürlüğüne gittik. Orada çalışan bana sadece kardeşim Allah yardımcın olsun bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok dedi. Ben sahne alan bir insanım. Benim şu an bestelerim hazır. Klibim çıkacak ama benim notere gidip de verebileceğim bir kimliğim yok." dedi.

"Beni 2 gün nezarette bekletiyorlar"

Hasta olunca hastaneye gidemediğini aktaran Eprem, "Askerliğim geldi askere gidemedim. Okula gidemedim, kendim ve çevremdekiler sayesinde okuma ve yazmayı öğrendim. Hayatım, Yaşar yaşamaz filmine döndü. O filmi ben yazsaydım belki tam üstüne basardım. Daha artık kendi halime gülüyorum. İstanbul’a konsere gittiğimde yolda memur abiler durduruyor işte kimlik taramasında bana kimliğin nerde diyor kimliğim yok diyorum. O da kendince haklı suç falan işledin belki adam bilemediği için kimsenin hayatını durumunu. Alıyor götürüyor, Elazığ’dan kağıt gelene kadar beni 2 gün nezarette bekletiyorlar ve oradaki sahnem de bitmiş oluyor. Oradan elim bomboş geri Elazığ’a dönüyorum.

Yaşıyorum ama kimliğim yok. 21 yaşına gireceğim 21 senedir kimlik ortada yok. Yetkililer bana yardım eli uzatsın. Benim halimi yaşayan bilir yaşamayan belki dışarıdan biri söyleyebilir gidip çıkarabilir diyebilir. Mesela ben kime söylesem kimliğim yok git nüfus dairesine hemen verirler diyor. Benim uğraştığım kadar kimse uğraşmadı. Allah da benim halime kimseyi düşürmesin. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz.” diye konuştu.

"Öz babası olduğum evladımın babası olduğumu ispat edemem"

Öz oğlunun bile babası olduğunu kimseye inandıramayan Eprem, “2018 yılında İstanbul’a gittim orada sevdiğim bir kızla evlendim. Kimliğim olmadığı için resmi nikah yapamadım. Şu anda iki yaşında bir oğlum var o da annesinin yanında ama onun kimliği var. Allah'tan ki onun kimliği var annesi çıkardı. Şu anda gidip oğlumu görmek istesem bir haftadan bir haftaya babasıyla görüştürme zamanı var. Şimdi gidip onu yapsam yapamam, babasıyım desem adam kimliğini ver diyecek ama kimliğim yok. Öz babası olduğum evladımın babası olduğumu ispat edemem. Gülüyorum ama ağladığım günler de oldu ama şu an kendi halime gülmekten başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Küçücük çocuğun kimliği var. Yeni doğmuş bizzat kendi oğlum 2 yaşında kimliği var ben kaç yaşındayım, evliyim bir çocuk babasıyım ben gülmeyim de kim gülsün benim halime.” şeklinde konuştu.



