Elmalı Barajı, yeşil tabakayla kaplandı

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Barajda görülen kötü görüntü sonrası bölge halkında tedirginlik oluştu.

İstanbul'da son dönemde istenmeyen manzaralar ortaya çıkmaya başladı.

Avcılar ve Sarıyer sahilinde çöpler görülürken, özellikle Haliç ve İstanbul Boğazı'ndaki kirlilik dikkat çekiyor.

Şimdi de benzer bir tablo Elmalı Barajı'nda yaşanıyor. İstanbul’a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı Barajı'nın üzerinde oluşan yeşil tabaka havadan görüntülendi.

ELMALI'DA YEŞİL TABAKA OLUŞTU

İstanbul Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen Elmalı Barajı'nı kaplayan tabaka bölgede endişeye neden oldu.

Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü VİDEO

2 YIL ÖNCE BAKIMA ALINDI

Elmalı Barajı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı.

Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da elden geçirilmişti.