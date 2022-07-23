Elon Musk'ın Starlink uyduları Türkiye semalarında görüldü

Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Starlink uyduları Türkiye üzerinden geçerken, yurtta birçok bölgede vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş olan Starlink uyduları, Türkiye'de birçok bölgeden izlendi.

Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"Kuyruklu yıldız zannettim"



Starlink uydularını kuyruklu yıldız sandıklarını söyleyen Enes Yıldırım, “Biz arkadaşlarla oturup çekirdek yiyorduk. Gökyüzünde parlayan ışıklar gördük. Kuyruklu yıldız zannettim. Daha sonra arkadaşlarla beraber telefona videosunu çektik. Starlink olduğunu bilmiyordum. İlk başta bu ne kayıyor falan dedim. Kuyruklu yıldız olduğunu düşünüyordum, daha sonra starlink olduğunu öğrendik” dedi.

İstanbul semalarında Starlink uyduları görüldü - Video







"46 Starlink uydusu fırlatıldı"

SpaceX firması ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Falcon 9, yörüngeye 46 Starlink uydusu fırlattı." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bu gece 00:22 - 00:26 arasında Türkiye üzerinden geçmesi bekleniyor.





