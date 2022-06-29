Emekli milletvekili maaşı 27 bin 129 TL'ye yükselecek

Emekli milletvekili maaşlarını 27 bin 129 TL‘ye çıkaran önerge TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda onaylandı.

TBMM başkanları ve başbakan emekli aylıkları, emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili aylıklarını düzenleyen önerge TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

27 bin 129 TL olacak



Kabul edilen önerge ile TBMM başkanları ve başbakan emekli aylıkları 126000 gösterge; emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili aylıkları 115225 gösterge üzerinden ödenecek.

Böylece mevcut memur maaş katsayısına göre sırasıyla 29 bin 666 lira ve 27 bin 129 TL ‘ye yükselecek. Bu tutarlar 1 Temmuz’da memur maaş katsayısına bağlı olarak ayrıca artacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "geri çekilsin" dedi

Geçen yıl aralık ayında 16 bin 474 TL olan cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve emekli milletvekili aylıkları ocak ayında yüzde 14.4 oranında artırılarak 18 bin 860 liraya yükseltilmişti.

Ek bütçe ile cumhurbaşkanı ödeneğinde yapılacak artışla 26 bin 479 liraya yükseltilecekti.

Ancak, kamuoyunda yaşanan tartışmalar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili emekli aylıklarının cumhurbaşkanlığı ödeneğine endeksli olmaktan çıkartılmasını, ek bütçe yasa teklifinde cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20.2 oranında artırılmasına ilişkin düzenlemenin de geri çekilmesini istemişti.

Aylıklar cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmayacak

Komisyonda kabul edilen önerge ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi yerine getirildi. Böylece, milletvekili, TBMM Başkanı, bakanlar, başbakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcılarının emekli aylıkları cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmaktan çıkartıldı.