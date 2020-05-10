Emine Bulut'un kızı, annesinin mezarını ziyaret etti

18 Ağustos günü, babası tarafından bıçaklanarak öldürülen annesini, Anneler Günü'nde mezarını ziyaret eden F.B.B., çiçek bırakıp, dua etti.

Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü eski eşi tarafından lokantada bıçaklanarak ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Emine Bulut'u, kızı F.B.B. Anneler Günü'nde yalnız bırakmadı.

'Anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilen görüntüleriyle herkesin hafızasında yer edinen F.B.B., annesinin mezarına gitmek istedi.

PAPATYA BIRAKIP, DUA ETTİ

Olaydan sonra dedesi Ahmet ve anneannesi Fadime Bulut ile birlikte yaşayan F.B.B., Anneler Günü nedeniyle Yuva Mezarlığı’nda bulunan annesinin mezarını giderek papatya bırakıp, dua etti.

"ACIMIZI HİÇ UNUTMADIK"

Torunu F.B.B ile birlikte kızının mezarını ziyaret eden Fadime Bulut, "Kızım hiçbir yerde mutlu olmadı, o katil hiçbir yerde huzur vermedi ona. Tek istediğim onun cezasının daha artması. Acımızı hiç unutamadık. Bizim acımız gibi kimsenin acısı olmadı. Sabah gitti akşama gelmedi yavrum" dedi. Emine Bulut’un babası Ahmet Bulut ise, "Allah kimseye yaşatmasın, kolay değil. Allah evlat acısını kimseye vermesin, zor bir acı" dedi.

BABAYA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Fedai Varan hakkında, 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Varan'a, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verildi, cezada indirim uygulanmadı.