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    Emine Erdoğan, Aamir Khan'ı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ünlü aktör Aamir Khan'ın ziyaretini kabul etti.
    • AA
    • 16.08.2020 - 07:33
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    Emine Erdoğan, Aamir Khan'ı kabul etti

    Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, yeni filmi için Türkiye'ye inceleme yapmaya geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan'ı kabul etti.

    Emine Erdoğan, Aamir Khan ı kabul etti #1

    SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, film çekimi için Türkiye'yi ziyaret eden ünlü aktör, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan'ın görüşme talebi üzerine, kendisiyle Huber Köşkü'nde bir araya gelerek, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı.

    Emine Erdoğan, Aamir Khan ı kabul etti #2

    Emine Erdoğan, Aamir Khan ı kabul etti #3

    Emine Erdoğan, Aamir Khan ı kabul etti #4

    Emine Erdoğan, Aamir Khan ı kabul etti #5

    Emine Erdoğan, Aamir Khan ı kabul etti #6

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