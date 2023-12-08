Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı arızalandı T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında yaşanan arıza sonrası otobüs seferlerinin az olması, soğuk havada bekleyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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İHA

T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında akşam saatlerinde teknik bir arıza yaşandı.



Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik arıza dolayısıyla seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğü açıklandı.

Yolda kalan İstanbullular, zor anlar yaşadı

Akşam saatlerinde evlerine dönen vatandaşlar, arıza nedeniyle zor anlar yaşarken, sefer yapılamayan Ayvansaray-Silahtarağa Mahallesi istasyonları arasında ücretsiz ring otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

Sefer sayısı sık olmayan otobüsler nedeniyle duraklarda kuyruk oluşurken, vatandaşların mağduriyeti de kameralara yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)