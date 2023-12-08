İHA
T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında akşam saatlerinde teknik bir arıza yaşandı.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik arıza dolayısıyla seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğü açıklandı.
Yolda kalan İstanbullular, zor anlar yaşadı
Akşam saatlerinde evlerine dönen vatandaşlar, arıza nedeniyle zor anlar yaşarken, sefer yapılamayan Ayvansaray-Silahtarağa Mahallesi istasyonları arasında ücretsiz ring otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.
Sefer sayısı sık olmayan otobüsler nedeniyle duraklarda kuyruk oluşurken, vatandaşların mağduriyeti de kameralara yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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