İHA

T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında akşam saatlerinde teknik bir arıza yaşandı.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik arıza dolayısıyla seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğü açıklandı.

Yolda kalan İstanbullular, zor anlar yaşadı

Akşam saatlerinde evlerine dönen vatandaşlar, arıza nedeniyle zor anlar yaşarken, sefer yapılamayan Ayvansaray-Silahtarağa Mahallesi istasyonları arasında ücretsiz ring otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

Sefer sayısı sık olmayan otobüsler nedeniyle duraklarda kuyruk oluşurken, vatandaşların mağduriyeti de kameralara yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)