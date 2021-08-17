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    Emniyet mensubu bin kişi PAEM'e alınacak

    Polis Akademisi Başkanlığı, PAEM'e meslekte 2 yılını doldurmuş polis memurlarından 925 erkek, 75 kadın toplam bin komiser yardımcısı adayı alınacağını duyurdu.
    • DHA
    • 17.08.2021 - 23:30
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    Emniyet mensubu bin kişi PAEM'e alınacak

    Emniyet mensuplarına yönelik 2021 yılı 6'ncı Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'na ilişkin duyuru, Polis Akademisi Başkanlığı'nın web sitesinde yayımlandı.

    Buna göre; emniyet mensubu adaylar arasından 925 erkek 75 kadın, toplam bin memurun ilk derece amirlik eğitimine alımı yapılacak.

    Alıma ilişkin; ön başvurular 19- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

    ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

    Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'e (PAEM) başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda; en az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen 2 yılını doldurmuş olmak, son 2 performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak, haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak şartları aranacak.

    Emniyet mensubu bin kişi PAEM e alınacak #1

     

     

     

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