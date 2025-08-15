En çok konut satışı yapılan iller belli oldu! Yatırımcıların yeni gözdesi o iller oldu

Konut fiyatlarında yaşanan yükselişe rağmen 2025 yılının ilk 7 ayında gerçekleşen konut satışları raporu dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen konut satışları geçtiğimiz yıla göre yüzde 24,2 artış gösterdi.

Satış oranındaki yükseliş tüm zamanların ikinci Ocak-Temmuz performansı olarak kayıtlara geçti.

Toplam konut satışı 834 bin 751 olarak kayıtlara geçerken en çok konut satışı yapılan iller listesi ortaya çıktı. İşte, en çok konut satışı yapılan o iller…

EN ÇOK KONUT O İLLERDE SATILDI!

Ocak-Temmuz 2025’te İstanbul’da 139 bin 635, Ankara’da 75 bin 93 ve İzmir’de 49 bin 679 konut satıldı. Artış oranları İstanbul’da yüzde 16,73, Ankara’da yüzde 9,10, İzmir’de ise yüzde 5,95 olarak gerçekleşti.

Büyükşehirlerde gerçekleşen konut satışlarının yanı sıra yatırımcıların yeni gözdesi olan şehirler konut satışlarıyla dikkat çekti. İşte, büyükşehirler hariç yatırımcıların en çok konut aldığı 10 il…

1. Antalya: 44 bin 813 adet (%5,37)

2. Mersin: 29 bin 519 adet (%3,54)

3. Bursa: 28 bin 362 adet (%3,40)

4. Kocaeli: 20 bin 287 adet (%2,43)

5. Konya: 19 bin 686 adet (%2,36)

6. Gaziantep: 22 bin 330 adet (%2,68)

7. Tekirdağ: 20 bin 599 adet (%2,47)

8. Balıkesir: 19 bin 63 adet (%2,28)

9. Adana: 18 bin 870 adet (%2,26)

10. Kayseri: 18 bin 504 adet (%2,22)