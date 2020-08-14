En iyi karpuz nasıl seçilir

En iyi karpuz nasıl seçilir

Yaz aylarında evlerden eksik olmayan karpuzun iyisi 'Adana'dan mı çıkar yoksa Diyarbakır'dan mı' sorusuna 20 yıllık karpuzcu cevap verdi. Karpuz satıcısı, en iyi karpuzun Adana'dan çıktığını söyledi.

Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşların sulu olması sebebiyle en çok tercih ettiği meyvelerden biri de karpuz.

Karpuz seçmenin bir beceri olduğu tartışılırken vatandaş, en iyi karpuzun hangi ilden çıktığını da sık sık tartışıyor.

"HAMALLIĞINI YAPMADAN AYIRAMAZSIN"

Karpuz satmaya hamallıkla başlayan 20 yıllık karpuz satıcısı İnan Özyağcı, iyi karpuz seçmek için işin ustası olmak gerektiğini belirterek, "Karpuzun hamallığını yapmadan, karpuzun iyisini kötüsünü ayıramazsın. Öncelikle hamallık yapacaksın ki karpuzdan anlaman için." ifadelerini kullandı.

En iyi karpuz nasıl seçilir? Tıkla İzle





DİYARBAKIR KARPUZU İSTANBUL'A GELMİYOR

Karpuzun 7-8 çeşidi olduğunu belirten Özyağcı, en güzel karpuzun Adana'dan çıktığını belirterek, Diyarbakır karpuzunun ince kabuklu olduğu için İstanbul'a gelemediğini belirtti.

"EN GÜZEL KARPUZ, ADANA KARPUZU"

Özyağcı, hasat zamanı Adana'da çıkan karpuzun en güzel karpuz olduğunun altını çizerek, "Diyarbakır karpuzu diyorlar ama Diyarbakır karpuzu çok ince olduğu için İstanbul’a gelmiyor. İnce kabuk olduğu için nakliyelerde dayanamıyor. O yüzden de en güzel karpuz Adana karpuzudur." dedi.

En iyi karpuz nasıl seçilir? VİDEO