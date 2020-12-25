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    Engin Nurşani vefat etti

    Bir süredir gırtlak kanserine bağlı olarak tedavi görmekte olan ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 11:53
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    Engin Nurşani vefat etti

    Aşık Ali Nurşani'nin 36 yaşındaki oğlu Engin Nurşani hayatını kaybetti.

    Tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nin başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu. “Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani’nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. "Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Engin Nurşani vefat etti #1

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