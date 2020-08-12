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    Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti

    Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan, 92 yaşında vefat etti. Cenaze merasimine ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.08.2020 - 11:39
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    Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti

    1928 doğumlu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan, uzun süredir hastalığı nedeni ile bir hastanede tedavi görüyordu.

    İstanbul Fatih'te bulunan Halıcılar Caddesi'ndeki evinden, hastanede tedavi görmek üzere ayrılan diş hekimi Kemalettin Erbakan, bugün vefat etti.

    92 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

    92 yaşında hayata veda eden Erbakan'ın cenaze merasimine ilişkin detayların, ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

    Erbakan ın kardeşi Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti #1

    Erbakan ın kardeşi Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti #2

    Erbakan ın kardeşi Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti #3

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