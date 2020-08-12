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- Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti
Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan, 92 yaşında vefat etti. Cenaze merasimine ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.
- AA & Ensonhaber
- 12.08.2020 - 11:39
1928 doğumlu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan, uzun süredir hastalığı nedeni ile bir hastanede tedavi görüyordu.
İstanbul Fatih'te bulunan Halıcılar Caddesi'ndeki evinden, hastanede tedavi görmek üzere ayrılan diş hekimi Kemalettin Erbakan, bugün vefat etti.
92 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
92 yaşında hayata veda eden Erbakan'ın cenaze merasimine ilişkin detayların, ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.