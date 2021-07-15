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    Erciş’e temmuz karı yağdı

    Sağanak yağışın ardından başlayan kar yağışı, sürücüleri şaşırttı. Telefonunu eline alan bu anları kaydetti.
    • DHA
    • 15.07.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 17:54
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    Erciş’e temmuz karı yağdı

    Van’ın Erciş ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmurdan sonra 20 kilometre uzaklıktaki Kocapınar Mahallesi'nde kar yağışı başladı.

    Kısa süre etkili olan kar, zeminde kısmen tuttu.

    SÜRÜCÜLER ÇEKTİ

    İlçede yaşayanlar, temmuz ayının ortasında kar yağmasına şaşırdıklarını belirtti.

    Yollarda olan sürücüler de cep telefonu kamerasıyla kar yağışını görüntüledi.

    Van Erciş'te kar yağdı VİDEO

    Erciş’e temmuz karı yağdı #1

    Erciş’e temmuz karı yağdı #2

    Erciş’e temmuz karı yağdı #3

    Erciş’e temmuz karı yağdı #4

    Erciş’e temmuz karı yağdı #5

    Erciş’e temmuz karı yağdı #6

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