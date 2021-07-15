Erciş’e temmuz karı yağdı
Sağanak yağışın ardından başlayan kar yağışı, sürücüleri şaşırttı. Telefonunu eline alan bu anları kaydetti.
- DHA
- 15.07.2021 - 17:53
- Güncelleme : 15.07.2021 - 17:54
Van’ın Erciş ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmurdan sonra 20 kilometre uzaklıktaki Kocapınar Mahallesi'nde kar yağışı başladı.
Kısa süre etkili olan kar, zeminde kısmen tuttu.
SÜRÜCÜLER ÇEKTİ
İlçede yaşayanlar, temmuz ayının ortasında kar yağmasına şaşırdıklarını belirtti.
Yollarda olan sürücüler de cep telefonu kamerasıyla kar yağışını görüntüledi.