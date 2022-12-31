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    Erciyes'te meşaleli gece kayağı

    Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı.
    • 31.12.2022 - 20:41
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    Erciyes'te meşaleli gece kayağı

    Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor..

    Erciyes'teki yeni yıl etkinliklerine katılan vatandaşlar, havai fişek gösterisini ve Erciyes AŞ Pist Güvenlik Ekibi ile Snow Akademi Kayak Okulu eğitmenleri tarafından oluşturulan 50 kişinin gerçekleştirdiği meşaleli şovu izledi.

    Gondola binen, kayak yapan ziyaretçiler, dışarıda yanan ateş etrafında ısınmaya çalıştı.

    Meşaleli gece kayağına katılan Yılmaz Göya, gazetecilere, arkadaşlarıyla Erciyes'te güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

    "Yılı meşaleli kayakla bitirdik"

    Her şeyin çok güzel olduğunu belirten Göya, "Yılı meşaleli kayakla bitirdik. Her sene buraya geliyoruz. Seneyi burada kayakla kapatmak çok güzel bir duydu." diye konuştu.

    Gün boyu arkadaşları ile Erciyes'te eğlenceli bir gün geçirdiklerini anlatan Halit Akın, "İnşallah bundan sonra da bol karlı bir Erciyes Dağı bizi karşılar." dedi.

    AA'nın haberine göre, ailesiyle kayak yapan Cafer Ediz Cingöz, çok eğlendiklerini dile getirerek, herkesin yeni yılını kutladı.

    Erciyes te meşaleli gece kayağı #1

    Erciyes te meşaleli gece kayağı #2

    Erciyes te meşaleli gece kayağı #3

    Erciyes te meşaleli gece kayağı #4

    Erciyes te meşaleli gece kayağı #5


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