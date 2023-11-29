Erciyes'te yazın eriyen kar suyu ile kışın pistler suni üretimle beyazlıyor Uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes'te, mevsiminde yeterince yağmayan karın suni olarak üretilmesi için yine bölgede biriken kar suyu kullanılıyor.

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AA & Ensonhaber

Erciyes Dağı'nda yaz aylarında karın erimesiyle ortaya çıkan su, Tekir ve Hacılar bölgelerindeki göletlerde depolanarak, kış mevsiminde kayakseverlere hizmet sunabilmek için karlama makineleri kullanılarak suni kara dönüştürülüyor.

Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, yaklaşık 10 yıl önce Erciyes Master Planı oluşturulurken, küresel ısınmanın potansiyel etkilerini de göz önünde bulundurarak, 154 adet suni karlama makinesinin pistlere yerleştirildiğini belirtti.

Bölgede iki su havzası değerlendirildi

Suni karlama için Erciyes'teki iki su havzasını değerlendirdiklerini aktaran Akşehirlioğlu,

Birincisi Tekir Göleti. Burası 2,5 milyon metreküp kapasiteli. Diğeri de Hacılar üst bölgedeki suni gölet. Burasının da 235 bin metreküp kapasitesi var. Bu su kaynaklarından yer altına döşenen borularla ana pistlere kadar su ulaştırılıyor. Toprak altında tüm altyapı hazır hale getirilerek karlama için hazır vaziyette bekletiliyor.

dedi.

"Bu yöntemle suyu boşa harcamamış oluyoruz"

İki göletten aldıkları suyla hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye düştüğünde pistler için suni kar ürettiklerini anlatan Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

Tekir ve Hacılar göletlerinden aldığımız suyu basınçlandırarak püskürtüp kar kristalleri şeklinde aşağıya düşmesini sağlıyoruz. Daha sonra makinelerin önünde biriken karları pist düzenleme araçlarıyla dağıtarak katman katman pist oluşturuyoruz. Kayılabilir hale geldiğinde de pistlerimizi açmış oluyoruz. Bu yöntemle suyu boşa harcamamış oluyoruz. Eriyen kar tekrar kar şeklinde kullanılıyor. Eridiğinde tekrar birikiyor, bir daha kullanılıyor. Bu şekilde bir çevrim sağlamış oluyoruz.

Akşehirlioğlu, bir sezonda 170 bin metreküp su kullanarak 440 bin metreküp suni kar ürettiklerini belirterek,

Sistem bize önemli avantaj sağlıyor. Suni karlama sistemi ile kar yağışının gecikmesi durumunda uzun süreli sistemi çalıştırarak pisti kayak yapmaya hazır hale getirebiliyoruz.

ifadelerini kullandı.